Зеленский поддержал идею Эрдогана о встрече с ним, Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи лидеров Украины, России, Турции и США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал в zoom-общении с журналистами, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Зеленский сообщил, что разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"И действительно, от него был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров – он, президент Америки, Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет", – сказал Зеленский.

Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще раньше идею встречи между лидерами Турции, США, России и Украины от Анкары озвучил турецкий глава МИД Хакан Фидан.