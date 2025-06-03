Премьер Нидерландов подал в отставку после развала коалиции

Нидерландский премьер-министр Дик Схоф объявил, что подает в отставку после того, как правительственная коалиция потеряла большинство в парламенте.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

После экстренного двухчасового заседания правительства Нидерландов Схоф объявил, что он решил сложить полномочия – это запускает процесс досрочных парламентских выборов.

Далее глава нидерландского правительства должен формально подать прошение об отставке королю Виллему-Александру, после которого министры окончательно теряют полномочия.

Схоф уточнил, что продолжит исполнять полномочия премьер-министра до назначения нового правительства, чтобы работать над решением важных проблем – международной безопасности, торговли с Соединенными Штатами и внутренних проблем.

"Я буду продолжать свою работу", – подчеркнул он.

Отставку правительства Нидерландов спровоцировало решение ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса выйти из коалиции после того, как она не смогла договориться о более жестких мерах противодействия миграции.

Все министры от Партии свободы вышли из состава правительства, поэтому до новых выборов их министерства будут иметь других технических руководителей.

На пресс-конференции во вторник Схоф раскритиковал действия ультраправых, назвав их выход из коалиции "безответственным и ненужным".

Миграция является острой проблемой в Нидерландах и доминировала в последней предвыборной кампании осенью 2023 года, которая привела к падению правительства бывшего премьер-министра Марка Рютте.

В прошлом году, напомним, споры вокруг миграционной политики уже поставили правительство Дика Схофа на грань распада.