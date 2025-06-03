Лидер ультраправых Нидерландов объявил о выходе из правительственной коалиции

Глава ультраправой Партии свободы Нидерландов (PVV) Герт Вилдерс объявил, что выводит из правящей коалиции свою политсилу.

Об этом политик написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Вилдерс, он пошел на такой шаг, поскольку коалиционные партнеры не согласились с его планом по сдерживанию миграции.

"PVV выходит из коалиции", – написал он.

На это заявление уже отреагировала лидер Народной партии за свободу и демократию Дилан Ешильгез.

У себя в Х она написала, что Вилдерс "выбирает собственное эго и собственные интересы".

"Я озадачена. Он отвергает шанс для правой политики. Это чрезвычайно безответственно", – добавила она.

Вилдерс ранее пригрозил выходом из правительства, если коалиция не согласится с его предложениями по сдерживанию миграции путем закрытия границ для искателей убежища, временного прекращения воссоединения семей и возвращения искателей убежища в Сирию.

Встреча в понедельник закончилась без консенсуса, когда три партнера Вилдерса по коалиции отказались поддержать его антимиграционный план из 10 пунктов.

Миграция является острой проблемой в Нидерландах и доминировала в последней предвыборной кампании осенью 2023 года, которая привела к падению правительства бывшего премьер-министра Марка Рютте.

В прошлом году, напомним, споры вокруг миграционной политики уже поставили правительство Дика Схофа на грань распада.