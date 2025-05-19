Премьер-министр Испании Педро Санчес требует исключить Израиль из "Евровидения", как это было сделано с Россией после вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

Педро Санчес потребовал, чтобы Израиль больше не участвовал в европейском песенном конкурсе из-за его участия в войне в Газе. Он сделал это в то время, когда правительство Биньямина Нетаньяху объявило о "беспрецедентной атаке" в южной части сектора Газа.

"Приверженность правам человека должна быть постоянной", – заявил премьер-министр на презентации отчета фонда Cotec о культурной индустрии.

Санчес отметил, что "никто не разводил руками", когда к России были применены санкции после ее вторжения в Украину, включая исключение из "Евровидения". Он также заявил, что то же самое должно касаться и Израиля. "Мы не можем допустить двойных стандартов в культуре", – сказал Санчес.

Премьер-министр также призвал мир культуры продолжать высказываться по социальным дебатам. "Те, кто требует скучного, равноудаленного культурного сектора, ошибаются, и мы видим это по ту сторону Атлантики, где гениальных певцов просят молчать", – заявил Санчес, в новой атаке на администрацию Трампа и ее столкновения с музыкантами.

"Вот почему я считаю, что правы те, кто использует культуру для защиты ценностей, которые могут оказаться под угрозой, таких как демократия и качественные государственные услуги, осуждает реакцию, спровоцированную сексистскими нападениями, требует бережного отношения к окружающей среде или призывает к прекращению войны, будь то в Украине или в Газе", – добавил лидер испанских социалистов.

Именно в этот момент Педро Санчес вспомнил об исключении Израиля из песенного конкурса Евровидение. Это требование прозвучало в то время, когда страна Нетаньяху была на грани победы в конкурсе и захвата голосов избирателей в Испании, несмотря на то, что ЕМС угрожал RTVE местью за свою позицию по этому вопросу.

Испания, как известно, занимает довольно жесткую позицию в отношении войны Израиля в Газе.

Недавно, правительство Испании в одностороннем порядке отменило контракт на закупку боеприпасов для Министерства внутренних дел у израильской компании.

Испания вместе с Ирландией и Норвегией официально признала Палестинское государство 28 мая прошлого года, присоединившись к 140 другим странам мира, которые уже сделали это. В ответ Израиль вызвал послов этих государств на "воспитательную беседу".