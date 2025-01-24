В Дании впервые будут судить за осквернение Корана

Прокуратура Дании в пятницу, 24 января, предъявила первые обвинения по закону о запрете осквернения Корана, принятому после ряда подобных акций в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении датской прокуратуры, пишет "Европейская правда".

Двум людям, чьи имена не разглашаются, инкриминируют "неподобающее обращение с Кораном" во время фестиваля на острове Борнхольм в июне 2024 года.

"Это произошло публично, за этим следило большое количество людей, а также это транслировалось для более широкого круга с помощью видеосъемки и прямой трансляции на Facebook", – прокомментировала прокурор Копенгагена Лизе-Лотте Нилас.

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Других деталей дела не приводится, но, по словам Нилас, суд будет просить наказать обвиняемых штрафом.

По информации издания Politiken, одним из фигурантов дела является Расмус Палудан – датско-шведский активист, известный скандальными акциями по сжиганию Корана.

В ноябре 2024 года его приговорили к четырем месяцам тюрьмы в Швеции за подстрекательство к ненависти во время акции по сожжению Корана в Мальме.

Дания в декабре 2023-го приняла закон о запрете осквернения священных писаний мировых религий после того, как серия сжиганий Корана вызвала возмущение в мусульманских странах.

Нарушителям закона грозит штраф или до двух лет заключения.