В Великобритании осудили мужчину за сожжение Корана у консульства Турции

Суд в Лондоне оштрафовал 50-летнего Хамита Коскуна, который ранее в этом году сжег Коран у турецкого консульства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ВВС.

Коскун устроил свой протест 13 февраля, выкрикивая оскорбительные комментарии в адрес ислама и поджег экземпляр Корана.

Мужчина, имеющий курдско-армянское происхождение, назвал свои действия протестом против "исламистской власти" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сделал страну "базой для радикальных исламистов".

Вестминстерский магистратский суд Лондона признал Коскуна виновным в нарушении общественного порядка и приговорил к штрафу в размере 240 фунтов стерлингов с дополнительным штрафом в 96 фунтов стерлингов.

Судья назвал поведение Коскуна "провокационным и издевательским", заявив, что тот испытывает "глубокую ненависть к исламу и его последователям".

Сам осужденный назвал приговор "посягательством на свободу слова, которое отпугнет других от осуществления своих демократических прав".

Волна акций по сожжению Корана прошла в нескольких европейских странах в 2023 году. Их организаторы заявляли, что таким образом выступают против радикальных исламистских движений.

После возмущения со стороны мусульманских стран, в частности Турции, некоторые государства, в том числе Дания, криминализировали сожжение религиозных книг.