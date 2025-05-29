Правительство Словении одобрило увеличение оборонных расходов до 3% ВВП

Правительство Словении на заседании в четверг утвердило резолюцию, которая регулирует вопросы оборонной политики, в частности предусматривает постепенное увеличение оборонных расходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delo.

Одобренная словенским правительством резолюция предусматривает постепенное увеличение расходов на оборону – с 2% ВВП в 2025 году до 3% к 2030-му.

Кроме увеличения бюджета, правительство Словении планирует также кадровое усиление армии, прежде всего путем развития сил по образцу бывшей территориальной обороны.

Министр обороны Словении Борут Сайович на заседании правительства подчеркнул, что страна в настоящее время имеет около 60 тысяч подготовленных военнослужащих, а цель на ближайшие годы – привлечь еще 30 тысяч добровольцев.

Резолюция также подчеркивает важность развития инфраструктуры двойного назначения, которая может использоваться и в мирное, и в военное время – особенно в области кибербезопасности, логистики и медицинских мощностей.

С этой целью в Словении планируют усилить военно-медицинские мощности в нескольких городах и построить три новые вертолетные площадки.

Резолюция словенского правительства будет теперь рассмотрена в парламенте, где, как ожидается, получит широкую поддержку.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб ранее заявлял, что поддерживает широкое определение оборонных расходов, чтобы цель НАТО довести их до 5% ВВП была реалистичной.