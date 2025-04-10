Трамп заявил, что соглашение по TikTok до сих пор "на столе"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка о продаже американских активов TikTok все еще возможна.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Американский президент заявил, что потенциальная сделка по TikTok все еще "на столе", однако сейчас нужно подождать на позицию китайской стороны.

"У нас есть соглашение с очень хорошими людьми, очень богатыми компаниями, которые сделали бы все на высоком уровне, но мы должны подождать и увидеть, как сложится с Китаем. Это очень даже на столе", – сказал он.

Как известно, Трамп продлил срок для китайской компании ByteDance, чтобы та избавилась от американских активов приложения TikTok, которым пользуются 170 млн американцев, – иначе оно будет заблокировано.

Трамп уже дважды распоряжался отсрочить блокировку работы приложения, которое изначально должно было вступить в силу в январе.

Согласно плану, американские операции TikTok будут выделены в новую компанию, которая будет базироваться в США и будет преимущественно в собственности и под контролем американских инвесторов. По словам собеседников агентства Reuters, план предусматривает создание отдельного юридического лица в США и уменьшение доли китайского владения.

Один из собеседников, близкий к американским инвесторам ByteDance, сообщил, что работа над возможным соглашением продолжается до дедлайна 19 июня, но Белый дом и Пекин должны сначала уладить тарифный спор.

В этом контексте напомним: Трамп заявил, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило соглашение о продаже приложения TikTok и сохранении его функционирования в США.

Отметим, член комитета Сената США по разведке, демократ Марк Уорнер заявил, что потенциальная сделка по продаже активов TikTok, которая сейчас рассматривается, может нарушать закон.