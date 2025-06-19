Трамп в третий раз отложил запрет TikTok, который должен был вступить в силу еще в январе

Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, подписал указ об отсрочке крайнего срока запрета китайского приложения TikTok еще на 90 дней.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп написал на Truth Social, опубликовав текст указа.

Американский президент отметил, что подписал указ "о продлении срока закрытия TikTok на 90 дней" – до 17 сентября 2025 года.

Трамп уже дважды предоставлял отсрочку от применения запрета на TikTok, который должен был вступить в силу в январе 2025 года согласно решению Конгресса, принятому из-за опасений по поводу связей приложения с властями Китая.

Согласно плану, американские операции TikTok будут выделены в новую компанию, которая будет базироваться в США и будет преимущественно в собственности и под контролем американских инвесторов.

Американский президент заявлял, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило сделку по продаже приложения TikTok и сохранению его функционирования в США.

А 10 апреля он заявил, что потенциальная сделка по продаже американских активов TikTok все еще возможна.