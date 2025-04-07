Трамп признал, что сделка США с Китаем по TikTok сорвалась из-за пошлин

Американский президент Дональд Трамп заявил, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило сделку по продаже приложения TikTok и сохранению его функционирования в США.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Американский президент пообщался с журналистами по ситуации с популярным приложением TikTok на борту самолета Air Force One, возвращаясь в Вашингтон после выходных во Флориде.

"Мы почти достигли соглашения по TikTok – не совсем соглашения, но очень близки к этому. Однако потом Китай изменил условия из-за тарифов", – заявил он.

Напомним, 4 апреля Трамп продлил срок, который требует от компании ByteDance продать американский актив TikTok под угрозой запрета приложения.

До решения Трампа компания ByteDance должна была до 5 апреля продать американский бизнес TikTok, как того требует закон о национальной безопасности, подписанный бывшим президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года.

Первоначальный дедлайн для продажи TikTok у ByteDance был 19 января, но на следующий день после вступления в должность Трамп подписал указ, который дал компании еще 75 дней на заключение сделки.

Так или иначе, но правительство Китая должно одобрить сделку о продаже, прежде чем она будет завершена.

США считают, что принадлежность TikTok компании ByteDance делает его зависимым от китайского правительства, и Пекин может использовать приложение для проведения операций влияния на Соединенные Штаты и сбора данных об американцах.

С другой же стороны, популярность TikTok среди американских избирателей подтолкнула Трампа – который во время первого президентского срока сам выступал за запрет приложения – смягчить свою позицию.