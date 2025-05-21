Польша хочет приобрести у США перехватчики к Patriot за почти $6 млрд

Конгресс США рассматривает запрос Польши на приобретение почти 800 ракет PAC-2 GEM-T, предназначенных для системы противовоздушной обороны Patriot, за почти 6 млрд долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Defence24.pl.

Согласно тексту запроса о согласии на продажу систем вооружения, который поступил в Сенат США 15 мая, Польша заинтересована в приобретении 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для Patriot.

Стоимость заказа может составить максимум 5,8 млрд долларов, уточняет Defence24.pl.

Запрос Польши касается закупки в 2018 году в США средств противовоздушной обороны, в частности двух батарей системы MIM-104 Patriot за 4,75 млрд долларов. Тогда Варшава не приобрела ракеты PAC-2 GEM-T, радиус действия которых составляет до 160 км.

Процедура продажи вооружения в рамках программы Foreign Military Sales (FMS) в США требует согласия американского Конгресса, после чего запрос поступает в Государственный департамент США, который через структуру Пентагона сообщает о предоставлении разрешения.

В феврале 2024 года Польша договорилась с правительством США о создании интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороной стоимостью 2,5 млрд долларов.

Кроме того, в польском Редзиково официально открыли базу противоракетной обороны США – это первый постоянный объект американских Вооруженных сил на польской территории.