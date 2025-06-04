Дуда на встрече со своим преемником говорил о членстве Украины в НАТО

Действующий президент Польши Анджей Дуда накануне вечером провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким, одной из тем которой стал вопрос членства Украины в НАТО.

Об этом в эфире RMF FM рассказала руководитель канцелярии Дуды Малгожата Папроцкая, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, по словам Папроцкой, на встрече речь шла о потенциальном составе будущей канцелярии нового президента.

"Будет ли меняться позиция новоизбранного президента? Мне сегодня трудно это прогнозировать. Какова позиция президента Дуды? Последовательная на протяжении многих лет, что Украина должна двигаться в НАТО, в Европейский Союз", – сказала она.

Разговор между действующим главой польского государства и его преемником продолжался более часа.

После встречи Кароль Навроцкий поблагодарил Анджея Дуду за встречу в заметке на платформе X, прикрепив совместное фото.

Дуда ранее заявлял, что намерен обсудить с Навроцким его позицию по Украине.

Эти слова касались высказанной Навроцким позиции относительно того, что он не поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Дуда поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, считая это важным для безопасности и стабильности региона. Зато Навроцкий ранее выдвигал Киеву условия для вступления в ЕС и обещал блокировать членство Украины в НАТО.

Кароль Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.

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