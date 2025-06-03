Дуда планує обговорити з Навроцьким його позицію щодо України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що має намір обговорити з новообраним президентом Каролем Навроцьким його позицію щодо України.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Дуда коментував попередні заяви Навроцького про те, що той не підтримує вступ України до НАТО та Європейського Союзу.

"Я ще буду говорити з ним про це. Як ви знаєте, я маю інший погляд, що випливає саме з мого президентського досвіду, тобто майже десяти років, протягом яких я обіймав посаду президента Польщі… Я, безумовно, захочу поділитися ними, хоча б якоюсь мірою, під час розмови з новообраним президентом", – наголосив Дуда.

Він висловив переконання, що після вступу на посаду новообраний президент уважно оцінюватиме міжнародну ситуацію, стан справ в Україні та польсько-українські відносини.

"У Польщі це трохи схоже на те, що кут зору залежить від місця, де сидиш. Місце президента Республіки Польща – це дуже специфічне місце, і з цього місця світ виглядає трохи інакше", – зазначив Анджей Дуда, натякаючи, що україноскептичні погляди Навроцького здатні змінитися.

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує вступ України до ЄС і НАТО, вважаючи це важливим для безпеки та стабільності регіону. Натомість новообраний президент Кароль Навроцький раніше висував Києву умови для вступу в ЄС та обіцяв блокувати членство України у НАТО.

Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.

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