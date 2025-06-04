Дуда на зустрічі зі своїм наступником говорив про членство України в НАТО

Чинний президент Польщі Анджей Дуда напередодні увечері провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким, однією з тем якої стало питання членства України в НАТО.

Про це в ефірі RMF FM розповіла керівниця канцелярії Дуди Малгожата Папроцька, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, за словами Папроцької, на зустрічі йшлося про потенційний склад майбутньої канцелярії нового президента.

"Чи буде змінюватися позиція новообраного президента? Мені сьогодні важко це прогнозувати. Яка позиція президента Дуди? Послідовна протягом багатьох років, що Україна повинна рухатися до НАТО, до Європейського Союзу", – сказала вона.

Розмова між чинним главою польської держави та його наступником тривала понад годину.

Після зустрічі Кароль Навроцький подякував Анджею Дуді за зустріч у дописі на платформі X, прикріпивши спільне фото.

Дуда раніше заявляв, що має намір обговорити з Навроцьким його позицію щодо України.

Ці слова стосувались висловленої Навроцьким позиції щодо того, що він не підтримує вступ України до НАТО та Європейського Союзу.

Дуда підтримує вступ України до ЄС і НАТО, вважаючи це важливим для безпеки та стабільності регіону. Натомість Навроцький раніше висував Києву умови для вступу в ЄС та обіцяв блокувати членство України у НАТО.

Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.

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