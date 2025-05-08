Рада ратифицировала "соглашение о недрах" с США

Верховная Рада в четверг проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда".

По его данным, свои голоса за это отдали 338 депутатов, а проголосовали все фракции и группы.

фото: ярослав железняк

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко в четверг заявила, что американско-украинский инвестиционный фонд восстановления начнет работу в течение нескольких недель в случае ратификации Верховной Радой в четверг соответствующего межправительственного соглашения.

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 6 мая рекомендовал парламенту ратифицировать соглашение.

Украина и США 30 апреля заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Отметим, что на данный момент не сформированы, не подписаны и не опубликованы "технические" соглашения, без которых невозможно сделать выводы о целесообразности ратификации и долгосрочных последствиях соглашения для Украины.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.