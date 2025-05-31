Во Франции заполненность тюрем установила рекорд
Новости — Суббота, 31 мая 2025, 15:13 —
Во Франции по состоянию на начало мая заполненность тюрем установила новый рекорд, существенно превышающий предусмотренное в учреждениях количество мест.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
По данным Минюста, по состоянию на 1 мая во французских тюрьмах находились рекордные почти 83 700 человек, тогда как предусмотренных мест в учреждениях – 62 570.
Заполненность тюрем достигла 133,7%, тогда как год назад составляла 125,3%.
Напомним, в апреле во Франции произошла серия нападений на пенитенциарные учреждения и автомобили сотрудников по всей территории страны.
В правительстве связали это с сопротивлением сетей наркоторговцев.
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