Во Франции заполненность тюрем установила рекорд

Во Франции по состоянию на начало мая заполненность тюрем установила новый рекорд, существенно превышающий предусмотренное в учреждениях количество мест.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По данным Минюста, по состоянию на 1 мая во французских тюрьмах находились рекордные почти 83 700 человек, тогда как предусмотренных мест в учреждениях – 62 570.

Заполненность тюрем достигла 133,7%, тогда как год назад составляла 125,3%.

Напомним, в апреле во Франции произошла серия нападений на пенитенциарные учреждения и автомобили сотрудников по всей территории страны.

В правительстве связали это с сопротивлением сетей наркоторговцев.