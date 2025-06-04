Правительство Хорватии раскрыло детали восстановления обязательной военной службы

Вице-премьер-министр Хорватии и министр обороны Иван Анушич в среду представил общественности законопроект о службе в вооруженных силах, который восстанавливает обязательную военную службу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Законопроект предусматривает возобновление призыва для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые пройдут медицинское обследование и будут признаны годными к службе. Для женщин военная служба будет добровольной.

Призывники будут проходить двухмесячную базовую военную подготовку, во время которой будут получать зарплату в размере 1100 евро, пояснил Анушич. Для тех, кто откажется от военной службы, будут два варианта.

"Первый вариант – пройти трехмесячную подготовку по гражданской обороне", – сказал хорватский министр обороны, второй – четырехмесячная служба в учреждениях, обслуживающих муниципалитеты и города.

Тем, кто пройдет базовую военную подготовку, обещают преимущество при трудоустройстве в государственных и общественных компаниях Хорватии, отметил министр.

По оценкам правительства Хорватии, призыв будет проходить ежегодно в пять волн и охватывать по 800 человек каждый раз – то есть до 4000 призывников в год. Поскольку законопроект еще должен быть одобрен парламентом, Анучиш не ожидает возобновления призыва раньше 2026 года.

Хорватское Минобороны еще в прошлом году предложило возобновить военный призыв с учетом "текущей геополитической и безопасности ситуации в Хорватии и мире".

Обязательная военная служба в стране была отменена в 2008 году.

Учитывая полномасштабное российское вторжение в Украину, ряд европейских государств пересматривают модели набора в армию. Призыв, например, в этом году стартовал в Литве.