Уряд Хорватії розкрив деталі відновлення обовʼязкової військової служби

Віцепрем'єр-міністр Хорватії та міністр оборони Іван Анушич у середу представив громадськості законопроєкт про службу в збройних силах, який відновлює обов'язкову військову службу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Законопроєкт передбачає відновлення призову для чоловіків віком від 18 до 30 років, які пройдуть медичний огляд і будуть визнані придатними до служби. Для жінок військова служба буде добровільною.

Призовники проходитимуть двомісячну базову військову підготовку, під час якої отримуватимуть зарплату в розмірі 1100 євро, пояснив Анушич. Для тих, хто відмовляється від військової служби, будуть два варіанти.

"Перший варіант – пройти тримісячну підготовку з цивільної оборони", – сказав хорватський міністр оборони, другий – чотиримісячна служба в установах, що обслуговують муніципалітети та міста.

Тим, хто пройде базову військову підготовку, обіцяють перевагу під час працевлаштування в державних і громадських компаніях Хорватії, зазначив міністр.

За оцінками уряду Хорватії, призов відбуватиметься щороку у пʼять хвиль і охоплюватиме по 800 людей щоразу – тобто до 4000 призовників на рік. Оскільки законопроєкт ще має схвалити парламент, Анучиш не очікує відновлення призову раніше 2026 року.

Хорватське Міноборони ще минулого року запропонувало відновити військовий призов з огляду на "поточну геополітичну і безпекову ситуацію в Хорватії та світі".

Обов'язкова військова служба в країні була скасована у 2008 році.

З огляду на повномасштабне російське вторгнення в Україну низка європейських держав переглядають моделі набору до війська. Призов, наприклад, цього року стартував у Литві.