В Грузии закрывают информационный центр НАТО и ЕС

Информационный центр НАТО и Европейского Союза в Грузии, созданный в 2005 году, будет закрыт с 1 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

О закрытии информационного центра НАТО и ЕС сначала сообщили некоторые его сотрудники в соцсетях, заявив, что получили соответствующие сообщения от руководства.

В пресс-центре Министерства иностранных дел Грузии эту новость подтвердили грузинской службе Радио Свобода, а также сообщили, что центр "будет объединен с министерством в результате реорганизации".

Сотрудники центра были уведомлены об "увольнении с занимаемых должностей за месяц", добавили в грузинском МИД.

Информационный центр НАТО и ЕС в Грузии занимался повышением уровня осведомленности населения "о западных ценностях, активизации гражданского общества и содействии его вовлечению в эти процессы".

Нынешняя директор центра, Тамара Цулейскири, является женой депутата партии власти "Грузинская мечта" и президента Федерации футбола Левана Кобиашвили.

В Европейском Союзе жестко критикуют грузинские власти за откат в демократии и принятие инициатив, направленных на ограничение свободы слова и гражданских свобод.

Между тем в "Грузинской мечте" до сих пор считают, что к 2030 году страна будет готова к вступлению в Европейский Союз.