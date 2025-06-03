Еврокомиссар Кос: Грузия – пример разворота в движении к ЕС

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во время выступления в Европарламенте во вторник заявила, что Брюссель ждет убедительных шагов правительства Грузии, прежде чем рассмотреть ее возвращение на путь ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news.

Как подчеркнула Кос, на фоне того, что большая часть жителей страны занимает проевропейскую позицию, партия власти "Грузинская мечта" движется в противоположном направлении.

"Когда мы начинаем присваивать стране статус кандидата, это не означает автоматически, что будет достигнут прогресс на пути к вступлению в Европейский Союз", – сказала еврокомиссар.

"В то время как тысячи людей размахивают флагами ЕС, правительство движется в противоположном направлении. Закон Грузии о регистрации иностранных агентов является серьезным ударом по демократии в стране, так же как и недавние законы о вещании и грантах. Это угрожает демократическим принципам Грузии", – перечислила она.

Кос в очередной раз призвала правительство Грузии освободить всех незаконно задержанных участников акций протеста и добавила, что "Грузинская мечта" несет ответственность за откат от демократии в Грузии.

"Мы должны рассмотреть вопрос о возвращении Грузии на путь Европейского Союза только в том случае, если правительство предпримет убедительные шаги, чтобы изменить курс – вернуться назад от отката от демократии", – пояснила комиссар по расширению.

На днях в Еврокомиссии жестко раскритиковали принятый в Грузии проект о регистрации "иноагентов" и подчеркнули, что это несовместимо с евроинтеграцией страны, которая де-факто уже остановилась.

Между тем в "Грузинской мечте" до сих пор считают, что к 2030 году страна будет готова к вступлению в Европейский Союз.