У Грузії закривають інформаційний центр НАТО і ЄС

Інформаційний центр НАТО і Європейського Союзу в Грузії, створений у 2005 році, буде закритий з 1 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Про закриття інформаційного центру НАТО і ЄС спершу повідомили деякі його співробітники у соцмережвх, заявивши, що отримали відповідні повідомлення від керівництва.

У пресцентрі Міністерства закордонних справ Грузії цю новину підтвердили грузинській службі Радіо Свобода, а також повідомили, що центр "буде об'єднаний з міністерством у результаті реорганізації".

Співробітники центру були повідомлені про "звільнення з займаних посад за місяць", додали в грузинському МЗС.

Інформаційний центр НАТО і ЄС у Грузії займався підвищенням рівня обізнаності населення "про західні цінності, активізацію громадянського суспільства і сприяння його залученню до цих процесів".

Нинішня директорка центру, Тамара Цулейскірі, є дружиною депутата партії влади "Грузинська мрія" і президента Федерації футболу Левана Кобіашвілі.

У Європейському Союзі жорстко критикують грузинську владу за відкат у демократії та ухвалення ініціатив, спрямованих на обмеження свободи слова і громадянських свобод.

Тим часом у "Грузинській мрії" досі вважають, що до 2030 року країна буде готовою до вступу в Європейський Союз.