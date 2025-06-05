В ЄС кажуть, що прагнуть запровадити санкції проти Росії одночасно зі США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз готовий об'єднатися зі США й одночасно запровадити санкції проти Росії, щоб змусити господаря Кремля Владіміра Путіна піти на мирні переговори.

Про це вона сказала в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Наразі ЄС планує 18-й пакет санкцій проти Росії, і фон дер Ляєн сказала: "Насамперед ми хочемо накласти санкції на російську енергетику і перекрити джерела фінансування Росії".

"Ми обговорили, як ми можемо запровадити європейські та американські санкції одночасно, якщо Путін не сяде за стіл переговорів", – додала президентка ЄК.

Після зустрічі з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом у понеділок фон дер Ляєн заявила, що задоволена його планами посилити тиск на Росію.

Зокрема, вона згадала двопартійний законопроєкт, який передбачає введення 500-відсоткових тарифів на товари, що імпортуються з країн, які все ще купують російські енергоносії та інші товари.

Відповідаючи на запитання, чого вона очікує від майбутніх санкцій, фон дер Ляєн сказала: "Отже, якщо американці вирішать ввести санкції, то 500-відсоткові мита будуть включені в цей пакет".

Згодом представниця Єврокомісії пояснила, що фон дер Ляєн не мала на увазі включення 500-відсоткових тарифів до 18-го пакета санкцій, але підкреслила, що ЄС має в своєму розпорядженні інші інструменти.

"Ідея полягає в тому, щоб координувати якомога більше. Вони (санкції. – Ред. не можуть бути ідентичними", – сказала головна речниця фон дер Ляєн Паула Піньо

Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.

У Раді ЄС також розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів.