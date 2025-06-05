Из Сейма Латвии выгнали депутата, выступавшего на русском языке

В четверг, 5 июня, депутата Сейма Латвии Алексея Росликова ("Стабильность!") отстранили от участия в парламентском заседании из-за того, что он выступал с трибуны на русском языке.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

Росликов, выступая с трибуны Сейма по поводу декларации "о ликвидации последствий русификации", использовал русский язык, что является нарушением.

Депутат, в частности, говорил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами.

Росликов также говорил, что различными законами и решениями государство якобы "бомбило наши семьи", имея в виду русскоязычные семьи.

Он отметил, что значительная часть жителей Латвии – это русские, которые ежедневно разговаривают дома на русском языке, но также участвуют в развитии государства, поэтому без них страна не сможет развиваться.

В конце своей речи Росликов воскликнул на русском языке: "Нас больше! Русский язык – наш язык!". Также депутат показал грубый жест.

В связи с этим было принято решение отстранить его от сегодняшнего заседания Сейма и выдворить из зала.

Как известно, латвийские депутаты недавно приняли в окончательном чтении поправки в регламент Сейма, которые, среди прочего, закрепляют обязанность депутатов использовать государственный язык во время общения.

Кроме того, в Латвии постепенно переходят от использования русского как второго иностранного языка в системе образования.

А недавно бюджетная комиссия Сейма Латвии поддержала предложение Министерства юстиции, которое предусматривает, что латышский язык должен стать основным в общении банков со своими клиентами.