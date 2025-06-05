Шесть стран Европы готовятся к совместной закупке боевых машин CV90

Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды 5 июня подписали заявление о намерениях по подготовке возможной совместной закупки боевых машин пехоты CV90.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии, документ был подписан в рамках встречи министров обороны стран НАТО.

Планируемая закупка соответствует целям правительственного отчета Финляндии по вопросам обороны – она должна усилить огневую мощь и мобильность сухопутных войск, заменить подлежащую списанию технику и существенно увеличить количество боевых машин в условиях нынешнего уровня угроз.

Кроме самих CV90, возможное приобретение охватывает учебные комплексы, боеприпасы и запасные части.

"При планировании будущих возможностей армии важно действовать совместно, чтобы достичь экономической эффективности без потерь в качестве и боеспособности. Если этот проект будет реализован, это станет одним из крупнейших оборонных контрактов Финляндии за всю историю – как по значению, так и по финансированию. Речь идет о миллиардах евро", – подчеркнул министр обороны Финляндия.

Заявление также открывает путь к более широкому сотрудничеству по другим продуктам платформы CV90, включая возможность поддержки Украины поставкой этих боевых машин и привлечением других государств к инициативе.

Отдельное внимание будет уделено участию финской оборонной промышленности в реализации проекта.

В ближайшие годы CV90 будут на вооружении в 11 европейских странах. Если общая закупка будет одобрена, Финляндия будет использовать ту же модификацию машины, что и пять других стран, и с той же функциональностью, что еще три.

В апреле шведский премьер-министр заявил, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Литва планируют совместно закупить сотни боевых машин CV90.

Он говорил, что речь идет о "сотнях единиц" техники, а соответствующий меморандум о намерениях, по его словам, планировали подписать весной 2025 года.

Сообщалось, что около трети шведских боевых машин пехоты CV90, которые намерены закупить страны Северной Европы и Балтии, планируют собирать в Литве.

Следует отметить, что Литва активно выступала за то, чтобы страны Северной Европы и Балтии искали совместные инициативы по укреплению трансатлантического сотрудничества.