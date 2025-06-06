В Словакии во второй раз отклонили жалобу на поездку Фицо в Москву

В Словакии во второй раз отклонили жалобу относительно поездки в Москву премьер-министра Роберта Фицо в конце 2024 года, поданную проукраинской инициативой.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Генпрокуратура Словакии во второй раз отклонила жалобу общественной инициативы "Мир Украине" относительно поездки в Москву премьера страны Роберта Фицо в конце 2024 года, которую подали почти сразу после визита.

В жалобе говорилось, что эта поездка и встреча Фицо с правителем РФ имеет признаки "саботажа", поскольку таким образом Фицо связал Словакию со страной-агрессором и подорвал доверие к ней как к суверенному государству. По результатам рассмотрения жалобу отклонили, отметив, что не видят оснований для уголовного производства.

Инициатива попыталась обжаловать решение, но результат тоже оказался отрицательным.

В отклонении обжалования прокуратура согласилась с аргументацией первого решения о том, что поездка Фицо не подпадает под классификацию преступления саботажа.

Напомним, на этой неделе парламент Словакии одобрил резолюцию против антироссийских санкций.

Перед тем соратники Фицо заявили, что Словакия должна официально требовать от Украины компенсации за оказанную помощь.