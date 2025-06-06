У Словаччині вдруге відхилили скаргу на поїздку Фіцо до Москви

У Словаччині вдруге відхилили скаргу щодо поїздки до Москви прем’єр-міністра Роберта Фіцо наприкінці 2024 року, подану проукраїнською ініціативою.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Генпрокуратура Словаччини вдруге відхилила скаргу громадської ініціативи "Мир Україні" щодо поїздки до Москви прем’єра країни Роберта Фіцо наприкінці 2024 року, яку подали майже одразу після візиту.

У скарзі йшлося, що ця поїздка та зустріч Фіцо з правителем РФ має ознаки "саботажу", оскільки таким чином Фіцо пов’язав Словаччину з країною-агресором і підважив довіру до неї як суверенної держави. За результатами розгляду скаргу відхилили, зазначивши, що не бачать підстав для кримінального провадження.

Ініціатива спробувала оскаржити рішення, але результат теж виявився негативним.

У відхиленні оскарження прокуратура погодилася з аргументацією першого рішення про те, що поїздка Фіцо не підпадає під класифікацію злочину саботажу.

Нагадаємо, цього тижня парламент Словаччини схвалив резолюцію проти антиросійських санкцій.

Перед тим соратники Фіцо заявили, що Словаччина має офіційно вимагати від України компенсації за надану допомогу.