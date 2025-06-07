Президент Чехии: надо сделать все, чтобы война в Украине закончилась и не пришла к нам

Необходимо сделать все, чтобы не только закончить войну в Украине, но и сделать так, чтобы ни одна война не пришла в Чешскую Республику.

Об этом заявил в субботу президент Чехии Петр Павел, который почтил память американских солдат, павших во Второй мировой войне, у памятников в Шумавских горах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Он почтил их память в двух вымерших шумавских селах – Журже и Грубергу. 5 и 6 мая 1945 года в отдаленных местах между Гартманице и Железной Рудой состоялись одни из последних боев. Мемориал в честь битвы 5 мая 1945 года, в которой погибли десять американских солдат 90-й пехотной дивизии, стоит в Журже уже 25 лет.

Затем Павел проехал 12 километров на мотоцикле до деревни Прашилы, где в бывшем поселении Груберг он открыл новый мемориал в честь битвы 6 мая, где американцы убили 21 немецкого курсанта, которые вели партизанскую войну; шесть американских солдат были ранены в боях.

"Мы должны помнить о жертвах всех тех, кто способствовал тому, чтобы мы могли жить в свободе и мире. И хотя мы называем событие, которое здесь произошло, трагедией, к сожалению, в контексте всей Второй мировой войны это был лишь маленький эпизод. Но в контексте людей, которые через это прошли, и их родственников, это была еще большая трагедия, потому что это фактически произошло в конце войны", – сказал Павел в Журже.

По его словам, оглядываясь назад, понимаешь, насколько абсурдной была ситуация, когда до официального завершения войны оставались считанные дни, а столько молодых людей погибло бессмысленно.

"И, к сожалению, это происходит и сегодня", – сказал он. И именно поэтому, по словам президента, хорошо, что люди помнят об этих вещах, потому что мы должны жить с тем, что мир не является бесплатным, он не является автоматическим, и о нем надо заботиться уже сегодня.

"И если сегодня в Украине идет война, и люди гибнут так же бессмысленно, так же абсурдно, как это было здесь, по причинам, которые многие из нас даже не понимают, именно поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не только закончить войну в Украине, но и не допустить, чтобы она дошла до нас, как это было в прошлом", – сказал он.

В Грубергу он добавил, что хорошо помнить, что привело к началу Второй мировой войны в 1930-х годах.

"Если мы не будем достаточно внимательными, если мы вовремя не отреагируем на эти сигналы, то, возможно, наши преемники будут удивляться, как это возможно, что мы не видели, как это произошло. Так же, как мы можем удивляться сегодня, когда смотрим на 1930-е годы и спрашиваем себя, как это возможно, что они не видели этого тогда", – сказал Павел.

Напомним, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

А недавняя оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.