Президент Чехії: треба зробити все, щоб війна в Україні закінчилася і не прийшла до нас

Необхідно зробити все, щоб не тільки закінчити війну в Україні, але й зробити так, щоб жодна війна не прийшла до Чеської Республіки.

Про це заявив у суботу президент Чехії Петр Павел, який вшанував пам'ять американських солдатів, полеглих у Другій світовій війні, біля пам'ятників у Шумавських горах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Він вшанував їхню пам'ять у двох вимерлих шумавських селах – Журжі та Грубергу. 5 і 6 травня 1945 року у віддалених місцях між Гартманіце і Желєзною Рудою відбулися одні з останніх боїв. Меморіал на честь битви 5 травня 1945 року, в якій загинули десять американських солдатів 90-ї піхотної дивізії, стоїть у Журжі вже 25 років.

Потім Павел проїхав 12 кілометрів на мотоциклі до села Прашіли, де в колишньому поселенні Груберг він відкрив новий меморіал на честь битви 6 травня, де американці вбили 21 німецького курсанта, які вели партизанську війну; шість американських солдатів були поранені в боях.

"Ми повинні пам'ятати про жертви всіх тих, хто сприяв тому, щоб ми могли жити у свободі та мирі. І хоча ми називаємо подію, яка тут сталася, трагедією, на жаль, в контексті всієї Другої світової війни це був лише маленький епізод. Але в контексті людей, які через це пройшли, і їхніх родичів, це була ще більша трагедія, тому що це фактично сталося в кінці війни", – сказав Павел в Журжі.

За його словами, озираючись назад, розумієш, наскільки абсурдною була ситуація, коли до офіційного завершення війни залишалися лічені дні, а стільки молодих людей загинуло безглуздо.

"І, на жаль, це відбувається і сьогодні", – сказав він. І саме тому, за словами президента, добре, що люди пам'ятають про ці речі, тому що ми маємо жити з тим, що мир не є безкоштовним, він не є автоматичним, і про нього треба дбати вже сьогодні.

"І якщо сьогодні в Україні йде війна, і люди гинуть так само безглуздо, так само абсурдно, як це було тут, з причин, які багато хто з нас навіть не розуміє, саме тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб не тільки закінчити війну в Україні, але й не допустити, щоб вона дійшла до нас, як це було в минулому", – сказав він.

У Грубергу він додав, що добре пам'ятати, що призвело до початку Другої світової війни в 1930-х роках.

"Якщо ми не будемо достатньо уважними, якщо ми вчасно не відреагуємо на ці сигнали, то, можливо, наші наступники будуть дивуватися, як це можливо, що ми не бачили, як це сталося. Так само, як ми можемо дивуватися сьогодні, коли дивимося на 1930-ті роки і запитуємо себе, як це можливо, що вони не бачили цього тоді", – сказав Павел.

Нагадаємо, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

А нещодавня оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.