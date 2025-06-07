Вэнс надеется, что Маск еще вернется в ряды трампистов

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что Илон Маск сможет когда-нибудь вернуться в ряды наиболее преданных соратников президента Дональда Трампа после того, как отношения двух мужчин испортились ранее на этой неделе, но сейчас это невозможно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Вице-президент был вынужден ответить в режиме реального времени на шквал сообщений Маска в социальных сетях в четверг, в которых он атаковал Трампа, включая обвинения в том, что президент был в "файлах Эпштейна", имея в виду Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и организации проституции.

Вэнс сказал, что для Маска было "большой ошибкой" нападать на президента.

"Я всегда буду лояльным к президенту, и я надеюсь, что в конечном итоге Илон вернется к нам. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он стал таким взрывным", – сказал Вэнс.

Многие республиканцы объединились в защиту Трампа, предполагая, что они становятся на его сторону в этой борьбе – в том числе и Вэнс.

"Если у него с президентом будет какая-то кровная вражда, то, прежде всего, это будет плохо для страны, но я не думаю, что это будет хорошо и для Илона", – сказал Вэнс.

С тех пор Маск удалил первоначальный пост с обвинениями Трампа в том, что он входит в "список Эпштейна", но продолжает ссылаться на него в других публикациях.

"Я просто думаю, что это огромная ошибка для самого богатого человека в мире ... быть в этой войне с самым влиятельным человеком в мире", – сказал Вэнс.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг. Трамп, среди прочего, заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

СМИ сообщили о якобы попытках Белого дома примирить Трампа с Маском.

Впоследствии Трамп заявил, что в ближайшее время не планирует разговаривать с Маском.