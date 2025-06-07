Венс сподівається, що Маск ще повернеться до лав трампістів

19.59. У новині змінено заголовок і перший абзац.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що Ілон Маск зможе коли-небудь повернутися до лав найбільш відданих соратників президента Дональда Трампа після того, як відносини двох чоловіків зіпсувалися раніше цього тижня, але зараз це неможливо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Віцепрезидент був змушений відповісти в режимі реального часу на шквал дописів Маска в соціальних мережах у четвер, в яких він атакував Трампа, включаючи звинувачення в тому, що президент був у "файлах Епштейна", маючи на увазі Джеффрі Епштейна, звинуваченого педофілії та організації проституції.

Венс сказав, що для Маска було "великою помилкою" нападати на президента.

"Я завжди буду лояльним до президента, і я сподіваюся, що в кінцевому підсумку Ілон повернеться до нас. Можливо, зараз це неможливо, тому що він став таким вибуховим", – сказав Венс.

Багато республіканців об'єдналися на захист Трампа, припускаючи, що вони стають на його бік у цій боротьбі – в тому числі і Венс.

"Якщо у нього з президентом буде якась кровна ворожнеча, то, перш за все, це буде погано для країни, але я не думаю, що це буде добре і для Ілона", – сказав Венс.

З тих пір Маск видалив початковий пост зі звинуваченнями Трампа в тому, що він входить до "списку Епштейна", але продовжує посилатися на нього в інших публікаціях.

"Я просто думаю, що це величезна помилка для найбагатшої людини в світі ... бути в цій війні з найвпливовішою людиною в світі", – сказав Венс.

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер. Трамп, серед іншого, заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

ЗМІ повідомили про нібито спроби Білого дому примирити Трампа з Маском.

Згодом Трамп заявив, що найближчим часом не планує розмовляти з Маском.