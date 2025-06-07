Канада продлила на год беспошлинный режим торговли с Украиной

Канада продолжает поддерживать экономику Украины, продлив на один год беспошлинный ввоз украинских товаров в Канаду.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады, сообщает "Европейская правда".

В прошлом месяце министры финансов и главы центральных банков G7 единодушно подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.

"Опираясь на этот консенсус, министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань сегодня объявил, что Канада продолжит действие приказа об освобождении от пошлин украинских товаров до 9 июня 2026 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Канада остается непоколебимой в своей поддержке Украины, которая борется за защиту своего суверенитета, территориальной целостности и демократии. Конфликт, инициированный Россией при поддержке Беларуси, продолжает серьезно влиять на экономику Украины, в том числе на ее способность экспортировать товары на мировые рынки.

В канадском правительстве отметили, что с момента издания 9 июня 2022 года приказа об освобождении товаров из Украины от пошлин Канада импортировала товаров из Украины на сумму более 35 миллионов долларов, при этом было перечислено 8,5 миллиона долларов таможенных платежей. Ожидается, что с 10 июня 2025 года по 9 июня 2026 года будет перечислено около $1,2 млн таможенных платежей.

"Канада подтвердила свою поддержку справедливого и прочного мира в Украине, в том числе путем предоставления военной, финансовой и гуманитарной помощи. Сегодняшнее заявление усиливает это обязательство, помогая поддерживать украинскую экономику, и демонстрирует решимость Канады быть с Украиной столько, сколько потребуется" – заявил Франсуа-Филипп Шампань.

Напомним, в понедельник, 2 июня, ЕС и Украина начали первые формальные переговоры относительно новых условий торговли, которые придут на смену автономным торговым мерам, которые устанавливали льготный режим торговли для украинских экспортеров.

А 6 июня на смену "торговому безвизу" с Украиной вступят в силу переходные меры, которые вернут украинских экспортеров к тарифным квотам в рамках существующей зоны свободной торговли Украины с ЕС, с некоторыми преференциями.