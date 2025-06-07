Канада продовжила на рік безмитний режим торгівлі з Україною

Канада продовжує підтримувати економіку України, продовживши на один рік безмитне ввезення українських товарів до Канади.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади, повідомляє "Європейська правда".

Минулого місяця міністри фінансів та голови центральних банків G7 одностайно підтвердили свою непохитну підтримку України.

"Спираючись на цей консенсус, міністр фінансів та національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань сьогодні оголосив, що Канада продовжить дію наказу про звільнення від мита українських товарів до 9 червня 2026 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, яка бореться за захист свого суверенітету, територіальної цілісності та демократії. Конфлікт, ініційований Росією за підтримки Білорусі, продовжує серйозно впливати на економіку України, в тому числі на її здатність експортувати товари на світові ринки.

У канадському уряді зазначили, що з моменту видання 9 червня 2022 року наказу про звільнення товарів з України від мит Канада імпортувала товарів з України на суму понад 35 мільйонів доларів, при цьому було перераховано 8,5 мільйона доларів митних платежів. Очікується, що з 10 червня 2025 року по 9 червня 2026 року буде перераховано близько $1,2 млн митних платежів.

"Канада підтвердила свою підтримку справедливого і тривалого миру в Україні, в тому числі шляхом надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Сьогоднішня заява посилює це зобов'язання, допомагаючи підтримувати українську економіку, і демонструє рішучість Канади бути з Україною стільки, скільки буде потрібно"– заявив Франсуа-Філіп Шампань.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, ЄС та Україна розпочали перші формальні переговори щодо нових умов торгівлі, які прийдуть на зміну автономним торговельним заходам, що встановлювали пільговий режим торгівлі для українських експортерів.

А 6 червня на зміну "торговельному безвізу" з Україною набудуть чинності перехідні заходи, які повернуть українських експортерів до тарифних квот у рамках наявної зони вільної торгівлі України з ЄС, з деякими преференціями.