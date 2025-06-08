В Мюнхене женщина с ножом набросилась на прохожих в центре города, ее застрелили

В Мюнхене женщина с ножом ранила нескольких прохожих, после чего погибла при задержании.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в субботу на лугу Терезенвизе в центральной части Мюнхена, который часто используется для массовых мероприятий, в том числе Октоберфеста. 30-летняя женщина напала с ножом на прохожих и ранила нескольких.

Полиция во время задержания открыла огонь. Нападающая скончалась в больнице от полученных ранений.

Насколько известно на данный момент, женщина сначала напала на прохожего на Вестендсштрасе, после чего переместилась к Шмантхалегхохе и там нанесла ранения другой женщине. Полицейские сначала пытались приблизиться к ней без применения силы, но женщина продолжала размахивать ножом.

Была ли нападающая знакомой с ранеными, неизвестно. Других подробностей о ней не сообщается.

В конце мая подобное нападение произошло на вокзале Гамбурга – женщина нанесла ножевые ранения многим прохожим. Сообщалось, что она, вероятно, имеет психические расстройства.

Напомним, в Германии продолжается суд над мигрантом из Сирии, совершившим исламистское нападение во время празднования дня города в немецком Золингене. Он уже признал свою вину. Это событие стало одним из самых больших триггеров для изменения миграционной политики Германии.