У Мюнхені жінка з ножем накинулась на перехожих у центрі міста, її застрелили

У Мюнхені жінка з ножем поранила кількох перехожих, після чого загинула під час затримання.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у суботу на галявині Терезенвізе у центральній частині Мюнхена, що часто використовується для масових заходів – у тому числі Октоберфесту. 30-річна жінка напала з ножем на перехожих і поранила кількох.

Поліція під час затримання відкрила вогонь. Нападниця померла у лікарні від отриманих поранень.

Наскільки відомо на цей час, жінка спершу напала на перехожого на Вестендсштрасе, після чого перемістилася до Шмантгалегхохе і там завдала поранень іншій жінці. Поліцейські спершу намагались наблизитись до неї без застосування сили, але жінка продовжувала розмахувати ножем.

Чи була нападниця знайомою з пораненими, невідомо. Інших деталей про неї не повідомляють.

Наприкінці травня подібний напад стався на вокзалі Гамбурга – жінка завдала ножових поранень багатьом перехожим. Повідомляли, що вона ймовірно має ментальні розлади.

Нагадаємо, у Німеччині триває суд над мігрантом із Сирії, що скоїв ісламістський напад під час святкування дня міста у німецькому Золінгені. Він вже визнав свою провину. Ця подія стала одним з найбільших тригерів для зміни міграційної політики Німеччини.