Politico: представители Трампа и Маска разговаривали по телефону после публичной ссоры

Представители президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска в пятницу, 6 июня, провели телефонный разговор,после чего обмен резкими высказываниями в соцсетях прекратился.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Источники издания в Белом доме отмечают, что "хрупкая разрядка" в противостоянии между Трампом и Илоном Маском в соцсетях сохраняется после телефонного разговора представителей обеих сторон.

В то же время один из собеседников, комментируя тот факт, что Трамп перестал критиковать Маска в соцсетях, заявил: "Он перестал публиковать посты, но это не значит, что он счастлив".

"Будущее их отношений абсолютно неопределенно", – добавил источник.

При этом источники рассказывают, что ни Трамп, ни Маск не хотели прекращать публичный спор.

Трамп был особенно раздражен тем, что Маск намекнул на связь президента с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами.

Также Трампа разозлили слова Маска о том, что он не смог бы победить без его поддержки.

Источники газеты отметили, что отношения между Трампом и Маском начали ухудшаться еще до того, как они 5 июня начали публично критиковать друг друга. В частности, ранее президент США был недоволен высказываниями Маска о неспособности DOGE добиться серьезного сокращения расходов федерального правительства.

Решение Белого дома отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA вызвало ссору.

Как известно, на этой неделе конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом вышел в публичную плоскость. Спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Трамп заявил, что уже не хочет общаться с Маском и "даже не думает" о нем.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х с утверждениями, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, и критикой бюджетного законопроекта Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума!". Также сообщили, что Трамп якобы задумался о продаже своей Tesla.