Politico: представники Трампа і Маска говорили телефоном після публічної суперечки

Представники президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска в п'ятницю, 6 червня, провели телефонну розмову, після чого обмін різкими висловлюваннями у соцмережах припинився.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання у Білому домі зазначають, що "крихка розрядка" в протистоянні між Трампом та Ілоном Маском у соцмережах зберігається після телефонної розмови представників обох сторін.

Водночас один зі співрозмовників, коментуючи той факт, що Трамп припинив критикувати Маска в соцмережах, заявив: "Він перестав публікувати пости, але це не означає, що він щасливий".

"Майбутнє їхніх відносин є абсолютно невизначеним", – додало джерело.

При цьому джерела розповідають, що ані Трамп, ані Маск не хотіли припиняти публічну суперечку.

Трамп був особливо роздратований тим, що Маск натякнув на зв'язок президента з Джеффрі Епштейном, якого звинувачували у торгівлі сексуальними послугами.

Також Трампа розгнівали слова Маска про те, що він не зміг би перемогти без його підтримки.

Джерела газети зазначили, що відносини між Трампом і Маском почали погіршуватися ще до того, як вони 5 червня почали публічно критикувати один одного. Зокрема раніше президент США був незадоволений висловлюваннями Маска про нездатність DOGE домогтися серйозного скорочення витрат федерального уряду.

Рішення Білого дому відкликати кандидатуру мільярдера Джареда Айзекмана на посаду керівника NASA призвело до сварки.

Як відомо, цього тижня конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом вийшов у публічну площину. Суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Трамп заявив, що вже не хоче спілкуватися з Маском і "навіть не думає" про нього.

Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х з твердженнями, що без його підтримки Трамп не переміг би на виборах, та критикою бюджетного законопроєкту Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

У відповідь Трамп написав, що в певний момент часу Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів!". Також повідомили, що Трамп нібито задумався про продаж своєї Tesla.