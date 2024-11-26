Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж

Французький уряд відновив свої зусилля, спрямовані на те, щоб утримати підлітків від соціальних мереж до того, як їм виповниться 15 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Париж вже має національний законопроєкт, який забороняє користувачам віком до 15 років доступ до платформ соціальних мереж, але пропонує іншим країнам-членам Європейського Союзу розробити рішення на рівні всього об'єднання.

Французький уряд закликав Польщу, яка в січні перебере на себе головування в Раді ЄС на ротаційній основі, вжити заходів щодо цього питання.

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ЄС повинен наслідувати приклад Австралії, яка запровадила заборону на користування соціальними мережами для осіб віком до 16 років, заявила міністр освіти Франції Анн Женете в кулуарах зустрічі міністрів освіти та молоді ЄС у понеділок.

Її заклик пролунав у той час, коли серед європейських політиків зростає занепокоєння щодо платформ соціальних мереж, їхніх властивостей, що викликають залежність, та їхньої ролі у кризах психічного здоров'я підлітків. Це може виявитися на наступному етапі регуляторного наступу ЄС на технологічні компанії.

"Ми б хотіли, щоб щось подібне було запроваджено в Європі", – сказала Женете, посилаючись на приклад Австралії. Вона додала, що це питання є "надзвичайною ситуацією". "Нам абсолютно необхідно терміново щось запровадити", – сказала міністерка.

Франція вже намагалася зробити це раніше, але отримала відмову від тодішнього комісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, який стверджував, що французькі правила суперечать правилам модерації контенту Євросоюзу, Закону про цифрові послуги (DSA) і внутрішньому ринку.

Але зараз політична течія, можливо, змінилася: Франція – не єдина країна, яка запропонувала підвищити мінімальний вік для користування соціальними мережами.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також закликала до підвищення мінімального віку для користування соціальними мережами до 15 років. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ініціювала загальноєвропейське дослідження впливу соціальних мереж на психічне здоров'я молодих людей.

Женете пояснила, що Париж хотів би отримати загальноєвропейське технічне рішення в рамках DSA, яке могло б доповнити французьке законодавство.

Як повідомлялося, влада Норвегії пропонує обмежити використання соціальних мереж дітям до 15 років.

А навесні цього року президентка Єврокомісії натякала на можливість заборони TikTok у ЄС.