Польша подняла истребители из-за российской атаки на Украину

Польские воздушные силы подняли истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление рано утром 9 июня опубликовало Оперативное командование вооруженных сил страны.

В связи с интенсивными российскими воздушными ударами по Украине польские самолеты и самолеты союзников поднялись в воздух.

В режим готовности были переведены не только боевые истребители, но и наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

В ночь на 9 июня Россия атаковала регионы Украины дронами и ракетами. В частности, известно, что в результате вражеской атаки было повреждено офисное здание в Дарницком районе Киева.

Отметим, что 25 мая Польша поднимала истребители в воздух из-за массированной ракетной атаки Российской Федерации по территории Украины.

В тот день в результате атаки в Украине были погибшие и раненые в разных регионах. В частности, в Хмельницкой области погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.