Трамп: спецоперация "Паутина" дала Путину повод для новых атак по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки.

Об этом он сказал во время общения с журналистом на борту Air Force One, передает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами Трампа спросили, повлиял ли украинский удар по аэродромам России на его отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ответ он сказал:

"Они дали Путину повод бомбить их до чертиков прошлой ночью", – заявил Трамп.

Американский президент заявил, что это то, что ему "в этом не понравилось".

"Когда я это увидел, я сказал: "Вот и началось. Теперь будет удар", – добавил он.

4 июня Трамп провел встречу с Владимиром Путиным, во время которой глава Кремля "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог после украинской спецоперации заявил, что это "событие может стать толчком к миру".

Однако, в ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.

А дочь Келлога, Меган Моббз, прокомментировала массированную атаку России на украинские города, заявив, что имеет "странное ощущение, будто Россия не хочет мира".