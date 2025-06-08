ЗМІ: У США вважають, що помста РФ за операцію "Павутина" ще попереду

У Сполучених Штатах вважають, що Москва ще готує відповідь на українську операцію "Павутина", внаслідок якої на аеропортах базування знищили чи пошкодили десятки літаків стратегічної авіації.

Про це з посиланням на анонімних співрозмовників повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Американські посадовці, що спілкувалися з агентством на умовах анонімності, розповіли, що – за оцінками американських служб – реальний "удар у відповідь" від Росії за операцію СБУ "Павутина" ще попереду, попри те, що у Москві назвали такою відповіддю масштабну повітряну атаку у ніч на п’ятницю.

Можливий час такого удару ще невідомий, за словами одного зі співрозмовників, це потенційно може бути "найближчими днями" і це може бути "асиметричний" удар, у значенні, що він не буде схожим на те, що відбулось під час операції "Павутина".

Другий співрозмовник сказав, що ймовірно це буде комбінована повітряна атака із застосуванням різних засобів.

Ще одне джерело з західних дипломатичних кіл повідомило, що хоча "відповідь" Росії ймовірно почалася з попередніми ударами цього тижня, далі ще буде ескалація зі спробами поцілити щось символічне для України, як, наприклад, урядові установи.

Експерт Майкл Кофман з Фонду Карнегі за міжнародний мир водночас зауважив у коментарях для матеріалу, що Росія – з огляду на те, що вже застосовувала проти України – не особливо має простір для значної ескалації.

У Німеччині кажуть, що операція "Павутина" могла пошкодити 10% стратегічної авіації РФ.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Втім, перед тим повідомляли, що він непублічно висловлював захоплення операцією.