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WSJ: у Трампа хотят ослабить законопроект с "разгромными" санкциями против России

Новости — Пятница, 6 июня 2025, 20:19 — Олег Павлюк

Администрация Дональда Трампа призвала сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

По информации WSJ, в течение последних недель представители Белого дома тайно связывались с офисом Грэма, призывая его смягчить законопроект с санкциями против России.

Среди прочего, как поделились анонимные помощники сенатора, у Трампа предлагали добавить в проект положения, которые позволили бы президенту США самостоятельно решать, кого или что подвергать санкциям.

Трамп признался, что не смотрел законопроект сенаторов с "разгромными" санкциями против РФ

Также Белый дом предлагал заменить все формулировки со словом "должен" на "может", тем самым отменив обязательный характер предусмотренных санкций, узнал The Wall Street Journal.

В окружении Грэма выразили возмущение тем, что устранение обязательного характера санкций сделает законопроект беззубым, и подчеркнули, что Трамп и так имеет возможность вводить санкции по своему усмотрению.

Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп примет окончательное решение о потенциальном усилении санкций против России.

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