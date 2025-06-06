WSJ: у Трампа хотят ослабить законопроект с "разгромными" санкциями против России

Администрация Дональда Трампа призвала сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

По информации WSJ, в течение последних недель представители Белого дома тайно связывались с офисом Грэма, призывая его смягчить законопроект с санкциями против России.

Среди прочего, как поделились анонимные помощники сенатора, у Трампа предлагали добавить в проект положения, которые позволили бы президенту США самостоятельно решать, кого или что подвергать санкциям.

Также Белый дом предлагал заменить все формулировки со словом "должен" на "может", тем самым отменив обязательный характер предусмотренных санкций, узнал The Wall Street Journal.

В окружении Грэма выразили возмущение тем, что устранение обязательного характера санкций сделает законопроект беззубым, и подчеркнули, что Трамп и так имеет возможность вводить санкции по своему усмотрению.

Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп примет окончательное решение о потенциальном усилении санкций против России.