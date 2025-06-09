В Афинах таксисты приостановят работу из-за ограничения движения в автобусных полосах

Профсоюз водителей такси Афин (SATA) объявил о девятичасовом прекращении работы во вторник, с 15:00 до полуночи, в знак протеста против недавних изменений правил дорожного движения, которые ограничивают доступ такси к автобусным полосам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Согласно новым правилам, такси в Афинах могут въезжать на автобусные полосы, расположенные с внешней стороны главных дорог, только на 30 секунд и исключительно для посадки или высадки пассажиров.

В своем заявлении SATA раскритиковала это решение, обвинив министра транспорта Христоса Димаса в "издевательстве над отраслью 30-секундным положением".

Профсоюз добавил, что эта мера "демонстрирует неуважение не только к профессиональным водителям, но и, прежде всего, к пассажирам, которые пользуются услугами такси".

В конце мая таксисты провели 48-часовую забастовку в Афинах в знак протеста против регуляторных и экономических проблем.

Перед этим из-за забастовки профсоюза финская авиакомпания Finnair в последний момент отменила более сотни рейсов, запланированных на 19 мая.