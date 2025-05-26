Афінські таксисти проведуть дводобовий страйк

Профспілка таксистів Аттики (SATA) оголосила 48-годинний страйк в Афінах, який розпочнеться о 6 ранку в середу і завершиться о 6 ранку в п'ятницю на знак протесту проти регуляторних та економічних проблем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Профспілка розкритикувала заступника міністра транспорту Греції Константіноса Кіранакіса за відмову брати участь у переговорах по суті, посилаючись на невирішені скарги, пов'язані з додатками для замовлення поїздок, і відсутність чіткої правової бази, що регулює приватний прокат автомобілів.

SATA стверджує, що деякі мобільні платформи, якими користуються як ліцензовані таксі, так і приватні транспортні засоби з водіями, працюють поза податковою системою, перекладаючи фінансовий тягар на ліцензованих професіоналів і виводячи доходи за кордон.

Профспілка вимагає чіткого правового розмежування між ліцензованими службами таксі, яким дозволено здійснювати міські перевезення "точка-точка", і приватними транспортними засобами, які, на її думку, повинні обмежуватися послугами оренди з водієм на певний час.

Інші вимоги включають належне впровадження цифрової платформи для управління контрактами приватного найму, створення національного реєстру оренди з водієм, посилення контролю за неліцензованими операторами та коригування тарифів відповідно до нещодавнього підвищення мінімальної заробітної плати.

"Наша боротьба також спрямована проти інфляції та зростання вартості життя, які підривають наші доходи", – йдеться в заяві SATA.

Нагадаємо, тиждень тому через страйк профспілки фінська авіакомпанія Finnair в останній момент скасувала понад сотню рейсів, запланованих на 19 травня.

А 1 травня сотні працівників Організації Об’єднаних Націй провели акцію протесту біля європейської штаб-квартири ООН у Женеві, висловлюючи обурення скороченнями робочих місць, спричиненими масштабним урізанням гуманітарної допомоги з боку президента США Дональда Трампа та інших донорів.