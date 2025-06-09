В Афінах таксисти призупинять роботу через обмеження руху в автобусних смугах

Профспілка водіїв таксі Афін (SATA) оголосила про дев'ятигодинне припинення роботи у вівторок, з 15:00 до півночі, на знак протесту проти нещодавніх змін правил дорожнього руху, які обмежують доступ таксі до автобусних смуг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Згідно з новими правилами, таксі в Афінах можуть в'їжджати на автобусні смуги, розташовані з зовнішнього боку головних доріг, лише на 30 секунд і виключно для посадки або висадки пасажирів.

У своїй заяві SATA розкритикувала це рішення, звинувативши міністра транспорту Христоса Дімаса в "знущанні над галуззю 30-секундним положенням".

Профспілка додала, що цей захід "демонструє неповагу не тільки до професійних водіїв, але й, насамперед, до пасажирів, які користуються послугами таксі".

Наприкінці травня таксисти проводили 48-годинний страйк в Афінах на знак протесту проти регуляторних та економічних проблем.

Перед цим через страйк профспілки фінська авіакомпанія Finnair в останній момент скасувала понад сотню рейсів, запланованих на 19 травня.