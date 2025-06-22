США вступили в войну с Ираном

Авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в сообщении на Truth Social, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На главный объект, Фордо, была сброшена полная полезная нагрузка БОМБ. Все самолеты благополучно вернулись домой. Поздравляем наших крупных. СЕЙЧАС НАСТИЛО ВРЕМЯ МИРА! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", – сообщает Трамп.

Позже он разместил еще один пост: "Фордо уничтожено". Речь идет о ключевом объекте ядерной программы Ирана – подземном объекет с центрифугами для обогащения урана до уровня, необходимого для использования в военных целях.

По данным CNN, удары были нанесены бомбардировщиками B2. Как уточняет Fox News, противобункерные бомбы использовали только для уничтожения Фордо – туда было сброшено 6 бомб. По ядерным объектам в Натанге и Исфахане было выпущено 30 ракет "Томагавк"

Также источники CNN сообщают, что Трамп надеется, что этот шаг мотивирует Тегеран вернуться к переговорам, и пока не планирует дополнительных атак против Ирана.

Впоследствии Дональд Трамп объявил о намерении выступить с обращением к нации.

"Я обращусь к нации в 22:00 в Белом доме (5 утра по Киеву) по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране. Это ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ДЛЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ИЗРАИЛЯ И ВСЕГО МИРА" – говорится в сообщении на Truth Social.

Напомним, 20 июня на переговорах с Ираном в Женеве главы МИД Франции, Британии и Германии призвали Тегеран к скорейшему возобновлению переговоров с США по ядерной программе. Однако представители Ирана объявили предложения, озвученные европейскими государствами на переговорах в Женеве по ядерной программе Тегерана, "нереалистическими".

Как Дональд Трамп принимал решение о нанесении ударов по ирану – можно почитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном