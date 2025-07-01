Генпрокуратура Литвы поручила проверить бизнес-связи премьера страны

В Литве Генеральная прокуратура поручила Службе специальных расследований (ССР) выяснить обстоятельства, касающиеся деловых связей премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Соответствующее поручение литовской Генпрокуратуры появилось после публикации нового журналистского расследования о кредитах, предоставленных компании Sagerta, которая ранее принадлежала Палуцкасу.

В расследовании говорилось, что компания Sagerta, приобретенная Палуцкасом в 2013 году, работала убыточно, однако получила более 233 тысяч литов в виде займов акционеров.

Несмотря на тот факт, что в Центре реестров единственным акционером компании в то время значился Палуцкас, он в своих декларациях об имуществе и интересах скрыл эти кредиты.

В расследовании также поднимается тема связей Палуцкаса с компанией Uni Trading, которую представляет бизнесмен Дарюс Вильчинскас.

До того было опубликовано расследование, в котором говорилось, что компания Garnis, планирующая производство аккумуляторных систем, получила 200 тысяч евро льготного кредита от банка ILTE в то время, когда Палуцкас уже занимал должность премьер-министра. Ему принадлежит 49% акций этой компании.

В это же время – в феврале и марте – правительство с участием Палуцкаса принимало решения, касающиеся деятельности банка ILTE: в Сейм подали поправки в закон, регулирующий работу национального банка развития, а также утвердили лимиты заимствований для учреждений центральной власти, включая сам ILTE.

Палуцкасу также частично (51%) принадлежит и другая компания – Emus. Эта фирма не могла претендовать на льготный кредит, поскольку работает слишком давно. Garnis также не смог бы получить этот кредит, если бы формально входил в одну группу с Emus.

Поэтому в публичном пространстве звучат предположения, что компания Garnis могла быть создана специально ради получения кредита.

Палуцкас говорит, что не участвует в управлении своими компаниями с 2020 года, и предложил адресовать все вопросы руководителям фирм, а не ему как акционеру.

Тем временем главная комиссия по служебной этике (VTEK) приняла решение начать расследование относительно возможного конфликта интересов премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.