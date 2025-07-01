Польща відновлює контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про відновлення контролю на кордонах з Німеччиною і Литвою.

Про це він заявив в ході засідання уряду у вівторок, його цитує Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Туск розповів, що вранці відбулася нарада за участю нього та глави Міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша, також в ній брали участь представники Прикордонної служби,

"Ми ухвалили рішення про відновлення тимчасового контролю на кордоні Польщі з Німеччиною та Польщі з Литвою. Воно було ухвалене сьогодні і набере чинності в понеділок, 7 липня", – заявив очільник польського уряду.

Туск також зазначив, що не раз "попереджав німецьку сторону" і "кілька разів розмовляв з новим канцлером".

За його словами, населені пункти, розташовані безпосередньо на кордоні з Литвою та Німеччиною, будуть взяті під особливий нагляд спецслужб.

За неофіційною інформацією Polsat News, у середу Туск з'явиться на польсько-німецькому кордоні, щоб особисто перевірити, як виглядає ситуація з нелегальною міграцією.

Як відомо, з жовтня 2023 року на польсько-німецькому кордоні діють контрольні заходи, впроваджені німецькою владою з метою зупинення нелегальної міграції.

Нагадаємо, з початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

При цьому у німецькій поліції скаржаться, що не зможуть довго працювати у посиленому режимі для забезпечення прикордонного контролю.