Трамп уже не хочет общаться с Маском и "даже не думает" о нем

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время не планирует разговаривать с миллиардером Илоном Маском, с которым накануне вступил в публичную перепалку.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп сказал в комментарии CNN.

Американский президент назвал Илона Маска "сердегой", у которого "есть проблемы", и заявил, что "даже не думает" о нем.

На вопрос, разговаривал ли он с Маском, Трамп ответил отрицательно.

"Думаю, я еще какое-то время не планирую с ним разговаривать, но желаю ему всего наилучшего", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили о якобы попытках Белого дома примирить Трампа с Маском.

Эти усилия понадобились после публичного спора между президентом США и американским миллиардером, который вспыхнул ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

После этого Маск начал публиковать серию сообщений на Х, которые начались с критического замечания: мол, без его помощи "Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате".

В дальнейших сообщениях Маск продолжил резко критиковать бюджетный законопроект Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума!".