Польша выразила протест России из-за жестокого обстрела Киева

Польша официально выразила протест России в связи с масштабным ночным обстрелом Киева, в ходе которого пострадал в том числе консульский отдел польского посольства.

Как сообщает "Европейская правда", заявления об этом появились в официальных X МИД Польши и посольства в Киеве.

Министерство иностранных дел Польши направило ноту в посольство РФ, в которой выразило протест в связи с воздушными ударами по украинскому гражданскому населению, упомянув, что пострадало также здание польской дипмиссии.

"МИД Польши подчеркнул, что это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года", – отмечается в заявлении.

МЗС 🇵🇱надіслало ноту до посольства Росії, в якій висловило рішучий протест у звʼязку з авіаударами по населенню 🇺🇦.



В їх результаті будівля @PLinUkraine була пошкоджена.



МЗС 🇵🇱 наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року. https://t.co/VwmgpVHLOH – PLinUkraine (@PLinUkraine) July 4, 2025

Утром 4 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал президента США Дональда Трампа возобновить поставки средств ПВО Украине.

Глава МИД Германии, который только что вернулся с визита в Украину, посоветовал посмотреть фото из Киева тем, кто верит, что "Путин желает мира".

Напомним, в результате российской атаки по Киеву в ночь на 10 июня пострадало здание недалеко от представительства Европейского Союза в Украине.