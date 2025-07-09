В Варшаве прошла масштабная операция против наркоторговли: более 200 задержанных

Польская полиция устроила масштабную операцию против наркопреступности в Варшаве и пригородах, в рамках нее задержали 228 человек.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Мероприятия в рамках операции проходили в течение недели, за это время произошло 130 обысков и задержали 228 подозреваемых, изъяли 15 кг наркотиков.

В дополнение к обыскам, провели около тысячи проверок в "локациях повышенного риска" – барах, ночных клубах, территориях вокруг школ, железнодорожных станциях.

82 задержанных считают причастными к наркобизнесу, им грозят обвинения во владении, изготовлении или распространении наркотических веществ.

Остальные задержания стали результатом проверок в местах повышенного риска.

Как сообщалось, в Нидерландах хотят конфисковать рекордный 221 млн евро у наркобарона.

В супермаркетах в Нидерландах и других странах неоднократно обнаруживали пакеты с наркотиками в грузах бананов, прибывших в магазины.